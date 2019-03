CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 09:10

È scontro senza esclusione di colpi tra sindaco e governatore sul futuro di Anm. De Magistris accusa De Luca di «non volere la gestione pubblica» e «di voler mettere a gara, con la possibilità di esternalizzare, il trasporto pubblico». De Luca contrattacca: «Il Comune di Napoli quando scadrà il contratto di servizio a fine anno si tirerà fuori e abbandonerà l'Anm al suo destino». Al netto del nuovo, ennesimo, duello tra i due, ci sono i fatti: dal 1 gennaio 2020, la gestione di Anm non sarà più nelle mani di Palazzo San Giacomo, ma della Regione Campania. Il 31 dicembre scadrà infatti la convenzione grazie alla quale il Municipio gestisce il tpl in città. A meno che non si arrivi ad un accordo tra le parti, che possa prevedere una gestione in continuità del Comune, nelle more delle procedure di gara per l'affidamento del servizio. Da quanto fanno sapere i sindacati, dopo il faccia a faccia di ieri sera con l'amministrazione, pare si stia lavorando «ad una bozza di accordo tra Regione e Comune, attraverso la quale Palazzo San Giacomo dovrebbe continuare, attraverso Anm, a gestire il trasporto pubblico locale, anche dopo la naturale scadenza del contratto di servizio». Ovviamente fino all'aggiudicazione definitiva. E se è vero che il ritardo sulla eventuale gara pubblica, a questo punto, è preoccupante.