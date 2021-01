Napoli, il dramma di Anna: la ciclista travolta e uccisa in una galleria, lascia due figli

Dramma a Napoli. C'è sconcerto e forte scoramento a Boscoreale per la morte di Anna Fogliamanzillo, la ciclista investita e uccisa oggi mentre percorreva una galleria ad Agerola. La donna, che non faceva mistero della sua grande passione per lo sport delle due ruote, lascia due figli. Diversi i messaggi di cordoglio dai compagni della squadra con la quale la donna era tesserata, la B. Bike Cycling Team.

Non è giusto.. Ho saputo che lei non c'è più.. È andata tra gli angeli per un incidente.. Anna Fogliamanzillo è stata... Pubblicato da Anna Maria Trapolino su Giovedì 7 gennaio 2021

Un amico ha postato su Facebook una foto che lo ritrae insieme con la trentasettenne e ad altri atleti: «Voglio ricordarti così - scrive - simpatica, gentile ma soprattutto in sella alla tua amata bici. Ed è grazie alla bici che ho avuto il piacere di conoscerti e di averti come amica di team».

