Venerdì 1 Febbraio 2019, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 01-02-2019 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva in grembo un feto senza vita Anna Siena, la donna di 36 anni deceduta lo scorso 18 gennaio nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove era stata dimessa per una lombosciatalgia tre giorni prima. Ad accertarlo è stato l'esame autoptico, eseguito oggi nel Secondo Policlinico, a distanza di numerosi giorni dal decesso.La donna ha vissuto un vero e proprio calvario prima di morire: l'assunzione degli analgesici prescritti dai medici attenuarono, nell'immediatezza, i dolori all'addome, che però si sono ripresentati ancora più forti alcuni giorni dopo costringendo la famiglia, assistita dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, a riportarla urgentemente in ospedale dove poi è deceduta.Da qualche giorno la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati, per omicidio colposo, i due medici che visitarono la donna il 15 gennaio.