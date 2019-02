Venerdì 8 Febbraio 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2019 17:44

La Procura di Napoli ha disposto un ulteriore approfondimento specialistico di tipo ginecologico sul corpo di Anna Siena, 36enne morta lo scorso 18 gennaio dopo essere tornata a casa dall'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Dall'autopsia è emersa la presenza di un feto morto in grembo, particolare che non era emerso dalla visita in ospedale.ll pm Ciro Capasso ha nominato il ginecologo, dottor Giuseppe Saggese, per procedere agli accertamenti medico legali necessari. I due medici indagati, così come la famiglia della donna difesa dall'avvocato Angelo Pisani, potranno nominare i ginecologi di parte.