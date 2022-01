Annuncio di lavoro choc a Napoli: «Cerchiamo receptionist, mandare foto in costume»

Se sei una giovane donna e cerchi un'opportunità di lavoro come receptionist, per candidarti devi inviare una foto a figura intera in costume da bagno. L'incredibile annuncio è apparso ieri su alcuni siti web specializzati. A pubblicarlo è stata una società con sede a Napoli, la cui offerta, nelle prime righe, non avrebbe nulla di originale, se non fosse per l'assurda referenza richiesta nel corpo del testo.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati