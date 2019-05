Anomalie nel concorso per il Cardarelli, i sindacati: «Fare chiarezza»

«È necessaria e doverosa la trasparenza nei concorsi pubblici, per noi è un criterio fondamentale sul quale si deve essere rigorosi ed intransigenti» , è quanto affermano Giovanni Sgambati e Vincenzo Martone, rispettivamente segretari della UIL e della UIL FPL della Campania, a proposito delle «anomalie avvenute durante il concorso per l'assunzione di 20 infermieri presso il Cardarelli di Napoli». «Vicende del genere mettono in cattiva luce anche la parte sana della nostra società, dei nostri territori, gettando ombre su tutti i lavoratori , i dirigenti, i professionisti e su tutti coloro che, con responsabilità, fanno il proprio dovere» chiosano Sgambati e Martone. «La prova concorsuale messa in discussione da anomalie e fughe di notizie - secondo la UIL e la UIL FLP - va annullata e realizzata nuovamente nel rispetto delle regole e nel rispetto di tutti i partecipanti alla prova». Inoltre, i vertici della UIL e della UIL FPL della Campania, «dopo i fatti di cronaca verificatisi all'ospedale Pellegrini di Napoli si dicono indignati e preoccupati. Per questo parteciperanno attivamente al flash mob organizzato la mattina del 27 maggio, dai lavoratori dell'Asl Na 1, come forma di protesta».

Martedì 21 Maggio 2019, 17:09

