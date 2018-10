La carica degli «Anonymous» per pulire la città: domenica catena umana a Torre del Greco

Martedì 2 Ottobre 2018, 16:48

TORRE DEL GRECO - Non vogliono apparire, vogliono creare un nuovo modello sociale e cercano nuovi volontari: nasce il movimento spontaneo di cittadini netturbini. È anonimo è apolitico il movimento nato in queste settimane ad opera di alcuni giovani volontari che intendono ripulire tutte le aree degradate della città, soprattutto negli ultimi mesi nella morsa dell’emergenza rifiuti.Non vogliono apparire, né svelare i propri nomi: utilizzano pseudonimi di personaggi storici o mitologici. Sono partiti in tre, con il proposito di riunire volontari intenti ad armarsi di scope e sacchetti per combattere il degrado e l’incuria in certe zone. Adesso sono 25, il più piccolo ha 7 anni e il più grande 65 ma i volontari cercano altri collaboratori allo scopo di formare un gruppo massiccio.Dopo aver ripulito alcuni arenili quest’estate, i volontari del movimento nei giorni scorsi hanno ripulito l’area de La Scala e il Monumento storico Cento Fontane. Domenica formeranno una “catena umana” nella Villa Comunale Ciaravolo al fine, non solo di ripulirla dai rifiuti, ma di sensibilizzare i cittadini. L’appuntamento è alle 10 di domenica 7 ottobre.«La nostra mission - dice Caius Giulius Caesar - è fondare un nuovo modello di stato sociale basato sull’autonomia dei cittadini. Non abbiamo colore politico perché non vogliamo che si faccia campagna elettorale sulle nostre attività».«La forza di questo gruppo è che è riuscito a catalizzare - prosegue- ed attrarre i torresi, quelli che meritano di essere appellati come tali : quelli civili e che amano il proprio territorio e collettività».