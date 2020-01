Antenna 5G a Napoli Est, De Luca: ​«L'installazione va sospesa»

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato questa mattina un sopralluogo in via Mastellone, nel quartiere Ponticelli a Napoli, dove è prevista l'installazione di un'antenna radio di circa 30 metri di altezza e dove si è costituito un comitato di cittadini ed è in corso una protesta.

«Per quanto di competenza della Regione - si legge in una nota - tenuto conto dei primi pareri negativi forniti dall'Arpac, per ragioni di prudenza e in via precauzionale, sarebbe opportuna una sospensione dell'intervento anche in considerazione dell'alta concentrazione di antenne dello stesso tipo nel raggio di poche centinaia di metri».



