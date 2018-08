Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato disposizione agli uffici regionali competenti di anticipare al massimo il cronoprogramma per la redazione dello stato di consistenza e quindi per la consegna dello stadio Collana di Napoli alla società Giano srl. È quanto si legge in una nota della Regione Campania. «Già nella mattinata di oggi - prosegue la nota - la Direzione generale Risorse strumentali ha definito il programma, comunicato le date, entro questo mese di agosto, in cui si procederà alla consegna».

Martedì 7 Agosto 2018, 14:26

