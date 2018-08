CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Agosto 2018, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2018 09:45

Una segnalazione alla Procura per verificare eventuali reati e alla Regione affinché prenda provvedimenti contro il dirigente medico e i vertici del Pascale che non hanno vigilato. È il pugno duro dell'Autorità Anticorruzione guidata dal magistrato Raffaele Cantone contro Paolo Muto, primario di radioterapia oncologica presso il Pascale, perché ha omesso di segnalare la partecipazione nella compagine sociale di alcuni centri medici le cui quote sono intestate dal 2007 ai figli, nipoti e un fratello. Partecipazione che il dirigente non aveva mai segnalato nonostante lo impone la legge dal 2013. Anzi in tre diverse dichiarazioni ha spiegato di non avere situazioni di conflitto. Una tegola per il primario del Pascale, rampollo di una notissima famiglia di radiologi sulla scia del padre Vincenzo.IL CASOLa segnalazione per l'Autorità nazionale per il conflitto d'interessi è stata messa in moto da un utente che si era rivolto al Pascale. Qui il dirigente, paventando al paziente i tempi lunghi di attesa per alcune sedute di cura, segnalava, «per iscritto su un foglio», spiega l'Anticorruzione, sei strutture convenzionate in cui «figurava una struttura privata di radioterapia che portava lo stesso cognome». È partita da qui, dalla segnalazione dell'utente, l'istruttoria degli uffici di Cantone con l'ausilio della Guardia di Finanza che ha rilevato come il professor Muto è stato socio di un centro sino al 2007. Poi da quella data il professore decide di spogliarsi delle quote societarie che risultano però intestate oggi a figli, il fratello Roberto e nipoti. Tutti impegnati in una sigla di società riconducibili alla famiglia. Nessun rilievo su questo punto, ci mancherebbe, solo che Paolo Muto non ha mai esplicitato ai vertici sanitari la partecipazione societaria dei congiunti di primo grado nonostante sia imposto dalla legge. A richiesta di informazioni da parte dell'Autorità, il primario ha fornito invece copie di 3 diverse dichiarazioni in cui non rappresentava alcun conflitto d'interesse. Anzi, dichiarava, «di non avere parenti o affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con l'ufficio che dovrò dirigere o che sono coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio». Nonostante le società siano accreditate e il ruolo di primario lo pone in conflitto d'interesse, come appunto fa rilevare l'Anticorruzione.