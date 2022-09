Un anniversario da ricordare. La giunta comunale di Napoli ha approvato l'apposizione di una targa commemorativa in memoria del brigadiere della polizia penitenziaria Antimo Graziano, medaglia d'oro al valore civile. La decisione, si legge in una nota del Comune, in occasione del quarantennale dell'omicidio avvenuto, il 14 settembre 1982 per mano della criminalità organizzata, a Piscinola all'altezza di via Santissimo Salvatore.