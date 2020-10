L'Antitrust: non si può vietare ai tassisti di usare app «concorrenti», scatta la sanzione per quattro cooperative di Napoli

Nessun divieto per i tassisti napoletani di utilizzare app di società terze per la prenotazione delle corse. E’ quanto stabilito in un provvedimento dell’Antitrust che ha istruito un procedimento contro alcune società di radiotaxi napoletane, perché - con un accordo sottoscritto nel 2018 - avrebbero impedito ai tassisti aderenti alle loro cooperative di utilizzare piattaforme concorrenti per procurarsi clienti. Sono quattro le società campane finite nel mirino dell’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , che ha stabilito per queste una sanzione nella misura del 15% del valore dei servizi erogati : a pagare il conto più salato Consortaxi (79.871,40 euro), Radio Taxi Partenope (72.733,95 euro), Taxi Napoli (49.678,57 euro), e Desa Radiotaxi (36.663,45 euro).

L’indagine è partita a seguito di alcune denunce di altre due società che si apprestavano ad entrare nel settore delle app per taxi a Napoli. Nel 2018 la Desi Taxi ha segnalato che tre società radiotaxi napoletane (Taxi Napoli, Radio Taxi Partenope e Desa Radiotaxi) avrebbero impedito ai tassisti neoiscritti di utilizzare lo strumento digitale. A Desi Taxi si è poi aggiunta anche la segnalazione di Mytaxi, leader in Europa nel campo delle chiamate taxi, che portava alla luce le stesse dinamiche anche in riferimento a Consortaxi.

Secondo quanto emerge le quattro cooperative campane avrebbero inserito “clausole di esclusiva nei rispettivi statuti, sia attraverso specifici divieti imposti ai tassisti e fatti sottoscrivere da questi ultimi, pena la sospensione o decadenza del servizio”. Tra queste Consortaxi avrebbe inviato ai tassisti aderenti alla cooperativa un ulteriore messaggio esplicito in cui si comunicava “ai gentili colleghi che non è consentito avere altre applicazioni che non sono inerenti alla Radiotaxi in quanto non riconosciute dal vigente regolamento comunale”.

Per Mytaxi Italia il divieto di usare applicazioni terze per la prenotazioni di taxi a Napoli avrebbe inibito l’iscrizione dei tassisti alla propria piattaforma. Come riportato nel il bollettino n.39 dell’Antitrust , le società di radiotaxi si trincerano dietro l’autotutela e spiegano che “Mytaxi, a differenza dei radiotaxi, non controllerebbe il rispetto dei turni da parte dei tassisti aderenti esponendoli a provvedimenti disciplinari del Comune di Napoli”.

L’Autorità ha quindi deliberato che le società si sono rese protagoniste di “un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea" confermando che “le condotte oggetto del procedimento sono risultate suscettibili di ostacolarne l’ingresso su mercati italiani” di MyTaxi.

