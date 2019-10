Navigare, a Napoli emozioni in mare

Venerdì 18 Ottobre 2019, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estate terminata solo per il calendario. Temperature miti e tanta voglia di... Navigare. E allora quale migliore occasione per ammirare al Circolo Posillipo le barche più belle. Da domani a domenica 27 gli amanti del mare, armatori, diportisti e semplici curiosi, potranno ancora godere di sensazioni marine. Ottanta barche, yacht, motoscafi, gommoni e gozzi, saranno a disposizione per le prove in mare, gratuite, organizzate dall'Associazione Nautica Regionale Campana. Nella darsena del circolo, dove l'accesso è libero al pubblico con apertura dalle 10 alle 19 nei weekend (domani e domenica e da venerdì 23 a domenica 27), troveranno posto anche 10 stand con un villaggio che completerà l'esposizione di 32 aziende della filiera nautica. Nelle giornate feriali (lunedì 21 giovedì 24) l'accesso sarà libero ma con appuntamenti prestabiliti con gli espositori per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati. Nonostante siamo a fine stagione sono numerose le novità che verranno esposte. Intanto c'è da segnalare l'ammiraglia della darsena posillipina esposta da Autosalone Italia, il Prestige 590 che con i suoi 18 metri e 70 è lo yacht più grande in esposizione, con linee fluide e un flybridge spazioso e perfettamente attrezzato con un elegante arco radar. Per grandezza segue l'anteprima portata da Rio Yacht, lo Sport coupè 56 (17.55 metri), un restyling del Colorado 56, spinto da due motori I6 Man 800 cv diesel in asse che gli consentono punte di 35 nodi e 30 in fase crociera a consumi contenuti. Non siamo nel campo delle novità, ma sicuramente della bellezza estetica e della qualità con Fiart Mare che espone un 44, un 34 e 33 piedi. Tornando alle novità, e passando ai gozzi, anteprima per La Baia Nautical con Cantieri Venere, grazie al Venere 38 Confort tutto da scoprire per la sua eleganza e comodità.Nel settore gommoni spicca, come sempre, il cantiere Salpa con i suoi gioielli. Antonio Pane ha tante novità nel cassetto e Navigare è solo un primo assaggio dell'estate 2020. Grande assente, ma solo perché il primo presentato è stato acquistato direttamente all'esposizione francese di Bandol, il 42 piedi di Salpa, ma l'azienda campana è presente con l'intera gamma di gommoni Soleil: il 20, 23, 28 e 33 piedi. C'è poi il restyling del cantiere Novamares che presenta il Nautilus 33 con il roll bar in vetroresina per un'estetica e stabilità maggiore ma anche un tono più sportivo grazie ai nuovi colori ed alle sedute sport. Anche tra i motoscafi c'è una anteprima assoluta, presentata dal cantiere Giupex che espone il nuovo 33 X Open (10.40 x 3.20), una barca da linee nitide, motorizzato con 2 motori sino a 350cavalli ed è omologato in categoria B con 5 posti letto.Ecco le novità del settore motori. Nautica Mediterranea Yachting porterà, in qualità di concessionario Suzuky, il neo nato DF40 a Ari, che riesce ad avere una spinta costante di 25 miglia orarie, grazie al piede lungo, con una presenza sino a dieci passeggeri a bordo e il DF300B doppia elica. Inoltre in acqua porterà, per cantieri Ranieri, il nuovo Cayman 35, appena presentato a Cannes e poi a Genova un gommone cabinato con 4 posti letto e il più piccolo 27 piedi. Per i gommoni immancabili anche i colorati modelli di Italiamarine, presente con 8 battelli del cantiere Nautica Amato. Si parte con il più piccolo di gamma, il Sanremo 24, passando per il Panarea 26, il Portofino 28 e il Vesuvio 29, per giungere al doppio 31 piedi del modello Positano normale e Wa e concludere con l'Amalfi 32 e l'ammiraglia Capri di 34 piedi. Intanto al Navigare cominciano ad arrivare anche espositori non campani, ma iscritti all'associazione. L'effetto Salone Nautico di Bologna (ottobre 2020), organizzato dal Polo Nautico Italiano presieduto sempre da Gennaro Amato, ha innescato nuovi arrivi come cantieri Dellapasqua di Marina di Ravenna che espongono il Dc Seven.