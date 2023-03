Napoli, Bassolino torna a indossare la fascia tricolore per un matrimonio

Ci ha provato a indossarla di nuovo da sindaco la fascia tricolore Antonio Bassolino, ha partecipato alle elezioni amministrative dell'anno scorso con grande dignità e si è conquistato comunque un posto da Consigliere comunale per stare al servizio della sua Napoli. E in qualità di eletto del popolo ha potuto indossare la fascia tricolore per celebrare un matrimonio civile al Maschio Angioino.

Felici gli sposi, contenti e anche di più il celebrante. Tanto che Bassolino non ha mancato di sottolineare che per lui è stato un momento molto particolare nonostante la doppia esperienza da sindaco, così come da presidente della Regione, e anche da ministro del Lavoro in un momento difficile della storia del Paese. L'ex sindaco su facebook ha postato la foto che lo immortala mentre celebra il matrimonio con una sentita didascalia: «Confesso di aver provato una certa emozione nel celebrare dopo diverso tempo un matrimonio e nell'indossare la fascia tricolore che ho cercato di portare sempre con onore e dignità».

Parole che ricordano la fedeltà a una missione, quella di stare al servizio delle Istituzioni, che non sempre si sentono dagli amministratori e dai politici soprattutto di questi tempi. Per la cronaca Bassolino su facebook - che per questa volta siamo sicuri non è ingannatore - ha collezionato circa 600 mi piace e sei condivisioni. Non solo da parte di persone di un'altra era politica, ma anche da giovani e osservatori neutrali.