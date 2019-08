«Un pezzo di me l’hai portato via con te», il commovente addio della fidanzata del 22enne napoletano ​morto a Mykonos

Mercoledì 21 Agosto 2019, 17:43

«Un pezzo di me l’hai portato via con te, Brodino mio. Il mio non sarà mai un addio, non sarò mai capace di dirtelo. Ti dirò sempre arrivederci, perchè magari un giorno la vita sarà così buona da riportarti da me». È il commovente post di Marika, la fidanzata di Antonio Borrelli, il napoletano di 22 anni morto a Mykonos dopo un incidente sulla moto d'acqua.In attesa di sviluppi dell'inchiesta aperta dai magistrati greci, decine di amici si sono ritrovati sulla pagina social di Borrelli per lasciare un ultimo messaggio.