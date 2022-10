«Perché una comunità energetica promossa da Villa Fernandes? In realtà, la domanda sarebbe “Perché no?”, dal momento che il progetto - che è già praticamente nella fase attuativa - sposa tutti i nostri valori ed è da quelli che siamo partiti»: Antonio Capece, direttore del Bene Comune di Via Diaz a Portici, spiega così il progetto "Controcorrente - La comunità che diventa energetica per il sostegno di famiglie disagiate”, presentato proprio a Villa Fernandes: «È un progetto innovativo che punta ad attivare un processo di cambiamento culturale sul territorio oltre a sostenere le famiglie disagiate e sensibilizzare sulle tematiche ambientali, creando legami, legami di comunità. Valori, che, appunto», sottolinea Capece, «sono gli stessi delle cooperative che fanno parte di Villa Fernandes».

L’iniziativa di comunità energetica prevede vari obiettivi, a partire da quello, quasi già completato dell’installazione di pannelli solari sul tetto della Parrocchia Santa Maria della Salute di Portici, anch’essa promotrice e la struttura di via Diaz; pannelli che una volta coperto il bisogno energetico delle strutture, produrranno altra energia, che sarà venduta a 50 famiglie del territorio generando un ciclo economico che andrà a sua volta a sostenere altre famiglie in difficoltà e i piccoli esercizi commerciali vittime del “Caro bollette”.



Obiettivo del progetto è quello di promuovere la nascita di una comunità energetica che possa permettere di conseguire risultati importanti in termini economici, ambientali e sociali: l’utilizzo di energia rinnovabile porterebbe, infatti, al risparmio di circa 21 tonnellate di CO2 prodotte, 22.000 euro annui; a coprire parte dell’approvvigionamento energetico di Villa Fernandes, hub sociale e culturale della città ma soprattutto al concreto sostegno delle famiglie del Comune di Portici in condizione di povertà energetica, finanziando, infine, campagne di sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente per la cittadinanza e per le scuole. Il progetto prevede l'installazione di pannelli in grado di produrre:

● 3 KWp sul terrazzo della canonica della Parrocchia Maria SS della Salute;

● 3 KWp sul terrazzo degli uffici della Parrocchia Maria SS della Salute;

● 40 KWp sul tetto di Villa Fernandes.

Il costo complessivo è di 68.000 euro per l’acquisto della fornitura e per l’installazione degli impianti fotovoltaici, a cui è possibile contribuire attraverso appunto, la campagna di Crowdfunding.

Ma non finisce qui: «Stiamo già pensando al futuro», anticipa Capece: «e il prossimo obiettivo è quello di avviare un percorso per la creazione giuridica della comunità energetica e solidale di Portici, dove Villa Fernandes e la Parrocchia possano essere promotori, assieme alla cittadinanza e agli esercizi commerciali, di una nuova sostenibilità, che porterà, si spera, a molti più edifici con autosufficienza energetica, anche grazie», conclude Capece, «alla campagna di Crowdfunding lanciata per l’iniziativa, cui è possibile accedere dai nostri canali social». All’incontro hanno preso parte anche Florinda Verde, Assessore all'Ambiente del Comune di Portici; Padre Francesco Rinaldi, Parroco della Parrocchia Maria SS della Salute; Raniero Madonna, Referente della cooperativa Madre Terra e Anna Riccardi, Presidente della Fondazione Famiglia di Maria.