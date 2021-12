Morto Antonio Condurro, l'ultimo figlio di Michele dell'Antica Pizzeria a Napoli (dove Julia Roberts girò un film)

Si è spento stanotte Antonio Condurro, l'ultimo dei figli di Michele, che con il fratello Salvatore, il primogenito, aveva rilevato l'Antica pizzeria da Michele, il locale italiano più famoso al mondo.

Avrebbe compiuto 90 anni a febbraio, classe 1932. Ha sempre lavorato nella sua vita, sino alla chiusura imposta dal Covid.

APPROFONDIMENTI LA CUCINA L'antica pizzeria da Michele apre a Manchester: boom di... IL CINEMA È Marisa Laurito a dare voce alla pizza nel documentario... PIZZA BUSINESS L’Antica Pizzeria da Michele conquista Dubai: apre la seconda...

La sua figura è stata centrale nell'impostare la pizzeria mantenendo sul classico e decidendo di fare solo marinara e margherita offrendo un servizio essenziale e fotografando così il vero spirito della pizza napoletana che è lo stile a ruota di carro imposto dai Condurro a tutti i grandi pizzaioli della città.

I funerali si terranno oggi alle ore 13 nella chiesa di Santa Maria Egiziaca nel quartiere Forcella. La pizzeria «Da Michele» è famosa per il suo forte legame con la tradizione napoletana (si servono solo pizze Margherita e Marinara) ed è salita alla ribalta internazionale grazie alla scena del film «Mangia prega ama» in cui Julia Roberts mangia una pizza all'interno del locale.

La sua sede storica in via Cesare Sersale nel centro storico di Napoli, meta di centinaia di napoletani e turisti ogni giorno, oggi resterà chiusa «per rispetto verso un uomo d'altri tempi che è la storia della nostra pizzeria - si legge sulla pagina Facebook del locale - perché senza la storia non c'è presente né futuro e l'omaggio, reale e sentito, verso chi ha contribuito a costruire bellezza è doveroso. Don Antonio resterà sempre tra le mura della sua amata pizzeria, dove ha donato felicità a tantissimi, grazie a un mestiere nobile perché fatto con le mani e la devozione al lavoro».