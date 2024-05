Assessore Antonio De Iesu - con delega alla sicurezza urbana e alla Polizia municipale - dall’inizio dell’anno ci sono stati 11 morti sulle strade di Napoli tutte vittime di incidenti con auto e scooter e in gran parte giovani: una strage che va fermata. Che fino hanno fatto dossi e autovelox che voleva installare il Comune?

«Noi abbiamo un monitoraggio chiaro della situazione, abbiamo acquistato uno strumento tridimensionale che costa 300mila euro perché l’amministrazione può agire solo sulla scorta di dati scientifici e statistici e questa nuova tecnologia ci consente di ottenere questi dati. In base ai quali abbiamo individuato una decina di strade ritenute pericolose. Posso dire che tra un paio di settimane i dossi verranno installati già al Corso Vittorio Emanuele».

Si ha sempre la sensazione che i tempi per mettere in campo le contromisure alla strage siano troppo lunghi. Come stanno le cose?

«La prima cosa da dire è che la Polizia municipale lavora molto e con ottimi risultati. La sezione infortunistica in particolare si occupa della problematica degli incidenti ed è sempre sul pezzo. In seconda battuta il problema è del Comune e non dalla Prefettura. Nel senso che il passaggio in Prefettura per installare i dossi è solo tecnico. Il Comune invece deve fare una istruttoria e c’è un tempo tra l’acquisto del materiale e l’installazione dello stesso di cui va tenuto conto».

Torniamo ai dossi, e alle dieci strade individuate per installarli.

«I dossi li valutiamo ma non si possono mettere ovunque. Abbiamo un paradosso: laddove rifacciamo le strade queste diventano piste da velocità. Poi c’è un fenomeno che è quello dell’abuso di alcool nel weekend. I dati che raccogliamo con gli etilometri ce lo confermano. Un tema forte è quello dell’educazione stradale: presto partiremo con un tour nelle scuole, nei licei in particolare, per spiegare gli effetti nocivi sulla salute dell’alcol».

In piazza Dante e a Port’Alba tuttavia i presidi fissi dei vigili funzionano perché non si possono replicare in altri siti?

«A Port’Alba e in piazza Dante i posti fissi funzionano come deterrente alla sosta abusiva e a chi sfreccia con i motorini nella piazza ma sulle strade più grandi servirebbero centinaia di vigili e la coperta è corta. Posso dire che in quella zona stiamo valutando di concerto con i privati di installare delle telecamere».

Torniamo alle strade pericolose quali sono?

«Via Terracina sono morte due persone, corso Garibaldi, a Ponticelli in via delle Metamorfosi. A Santa Teresa degli Scalzi già ne abbiamo messi un po’ di dossi. Poi ci sarà il corso Umberto e tante altre nei vialoni delle periferie».

Perché il Comune non usa gli autovelox?

«A oggi si possono usare solo se supportati da pattuglie e ci vorrebbero migliaia di vigili in strada. La realtà è che l’autovelox è un deterrente nel senso che poi arrivano le multe a casa. Mentre i dossi rallentano chi sa che ci sono. Stiamo facendo tanti ragionamenti su questo tema insieme all’assessore Cosenza».