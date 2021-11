Antonio Giglio morto nel Parco Verde di Caivano, nessun colpevole: assolta la mamma

Nessun colpevole per la morte del piccolo Antonio Giglio. Assolta in assise la madre Marianna Fabozzi, secondo quanto stabilito dai giudici di primo grado. Cala il sipario, almeno per il momento, sul decesso di un bambino al Parco Verde, avvenuto un anno prima rispetto a quello della piccola Fortuna.

Difesi dal penalista Sergio Pisani, il papà del piccolo era costituito parte civile. Antonio cadde dal balcone di casa, nello stesso palazzo in cui venne registrato il volo assassino della piccola Fortuna.