Truffa telematica a Napoli, hackerato il profilo del chirurgo estetico dei vip

Si è fiondato in Questura la scorsa notte, ha denunciato di essere vittima di una sorta di truffa telematica. È stato hackerato, o meglio, i suoi profili social sono stati violati da un'azione da remoto. Qualcuno ha infatti spedito ai suoi contatti (circa 37mila amici) una serie di messaggi posticci, finalizzati ad entrare in possesso di numeri di carte di credito e codici bancari. A rivolgersi alle forze dell'ordine, a chiedere tutela per sè e per i suoi contatti, è il medico Antonio Savanelli, specializzato in chirurgia estetica. Stando alla ricostruzione offerta nel corso della denuncia, i profili social del medico napoletano sarebbero stati usati per aggredire (con delle frodi telematiche) i target di volta in volta contattati. Ma come funzionava la truffa? Proviamo a leggere gli screenshot che sono stati allegati alla denuncia da parte del professionista napoletano: c'è la foto del medico, che ovviamente è stata recuperata dalle fonti aperte, con una frase che invita a partecipare a una sorta di riffa, per vincere un premio in denaro. Ecco il testo: «Questo mese ho un evento di condivisione della felicità per 15 fortunati vincitori. Ciascuno riceverà 500 euro. Congratulazioni ai vincitori che ho appena aggiunto come amici, segui i passaggi seguenti: metti mi piace; registra i tuoi dati...».

Seguono altri messaggi rassicuranti: «Questo mese ho un evento di condivisione della felicità per 20 fortunati vincitori, ciascuno riceverà 500 euro. Congratulazioni ai vincitori che ho appena aggiunto come amici, segui i passaggi seguenti». Parole che hanno creato un indiscutibile danno all'immagine del professionista, ma che rischiano anche di irretire chi sceglie di premere assegnare due o tre volte il like alla foto. Meccanismi ripetitivi, frenetici, che rischiano di offrire i propri codici di accesso ai truffatori.

Non è l'unico episodio quello denunciato dal medico napoletano. Stando a quanto emerge dagli esposti indirizzati in questi giorni, la frontiera è sempre più ampia. Tutto passa attraverso la capacità di perforare il sistema di protezione degli account social. Ad essere aggrediti sono soprattutto i profili in grado di macinare decine di migliaia di contatti, che rischiano di alimentare - spesso in modo incontrollato - la diffusione di fake o di messaggi trappola. Ed è proprio questo uno dei punti su cui ha battuto il professionista vittima del raggiro: «Nel corso della serata, sono stato raggiunto da diverse telefonate o messaggi in chat da parte di amici che mi mostravano la loro perplessità», ha spiegato. Ed è stato ancora il professionista ad aver spiegato ai propri contatti che non aveva dato inizio ad alcuna strategia di marketing a base di lotterie. Particolarmente subdolo anche l'approccio, quello di un professionista di successo, famoso per i suoi contatti con il mondo dello spettacolo: caratteristiche che dimostrano che il profilo hackerato era stato studiato da specialisti delle frodi informatiche.

Ultimo aggiornamento: 10:10

