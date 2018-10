Sabato 13 Ottobre 2018, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c’è pace per l’antro della Sibilla, nei Campi Flegrei. Già puntellato in diversi punti e in attesa di intervento consolidativo, una nuova crepa nel tufo si è aperta nei pressi dell’aula dove la tradizione ritiene che la sacerdotessa, ispirata da Apollo, professasse i suoi vaticini.Il pilastrino sinistro d’ingresso, infatti, presenta una lunga fenditura per schiacciamento – in passato già oggetto di un intervento – Sul caso è intervenuto Francesco Escalona, architetto territorialista e scrittore: «L'antro di Cuma è il monumento arcaico più emblematico dei Campi Flegrei e conserva a mio parere significati profondi non ancora svelati. I fenomeni di sfaldamento in atto rischiano di farci perdere per sempre ogni possibilità di comprensione di quel passato muto, precedente all'invenzione della scrittura, che solo lo studio e la riflessione scientifica sulla sua architettura e l'indagine meticolosa dei suoi strati superficiali, della sua patina, dei particolari più nascosti, può ancora svelare come accadde per esempio anni fa con la scoperta dei calendari lunari.Anche se l'azione di restauro e consolidamento appare estremamente complessa, perderne anche una parte per un crollo improvviso sarebbe un danno incalcolabile per la nostra memoria e per tutta la cultura occidentale. Per questo sollecitiamo da anni un intervento sollecito e adeguato del Ministero competente e ci auguriamo che ciò avvenga al più presto».