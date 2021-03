Anziana affetta da covid si frattura il femore nel Napoletano, vigili urbani sfondano la porta per aiutarla

MONTE DI PROCIDA. Gli uomini della polizia municipale della cittadina montese sono intervenuti quest'oggi in soccorso di un'anziana signora che aveva chiesto loro aiuto perchè era caduta accidentalmente e si era rotta il femore. La donna era da sola in casa e in isolamento perché ha il covid. I vigili urbani una volta ricevuta la richiesta di soccorso sono immediatamente intervenuti e hanno dovuto sfondare la porta d'ingresso dell'abitazione per far entrare i sanitari del 118. Successivamente la donna è stata trasportata con un'apposita ambulanza covid all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove, poi, è stata sottoposta alle opportune cure per la frattura al femore in un'area riservata ai pazienti affetti da covid del nosocomio puteolano. Soddisfazione per la tempestività dell'intervento effettuato dalla polizia municipale in soccorso della donna è stata espressa dal sindaco della cittadina montese Peppe Pugliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA