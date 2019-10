Anziana finisce in ospedale: inciampa nei pressi della fermata dell'autobus nel Napoletano

Rovinosa caduta, nei pressi di una fermata dell'Anm, per un'anziana di Marano. La donna, ultrasettantenne, è inciampata su due spuntoni di ferro che fuoriuscivano dal terreno. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e gli agenti della muncipale. La donna è stata trasportata in gravi condizioni (non è però in pericolo di vita) al pronto soccorso di dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Ha rimediato traumi facciali e contusioni multiple in diversi punti del corpo. La zona in cui è avvenuto l'incidente è stata transennata dalla polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA