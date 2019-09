Anziana morta dopo un intervento nel Napoletano, la rabbia dei familiari: «Troppi errori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 2 Settembre 2019, 23:03

«Mia madre è morta per il menefreghismo e la superficialità dell’assistenza ospedaliera». Le parole sono di Mario Rosario Azzaro, 55enne napoletano, funzionario di banca, che ha denunciato il personale medico e paramedico del presidio Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il caso di presunta malasanità ai danni della 83enne napoletana è descritto dettagliatamente nelle 4 pagine di denuncia per omicidio colposo presentate ai carabinieri di Pozzuoli ma, per il momento, la vicenda è al vaglio delle autorità che hanno acquisito le cartelle cliniche ospedaliere. L’anziana, che già soffriva di diverticolite, aveva accusato dolori lancinanti alla pancia e, per questo, era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del presidio. «Durante la prima assistenza sanitaria mia mamma è stata operata per un’occlusione intestinale - racconta Azzaro - successivamente è morta per setticemia a causa dell’infezione alla ferita chirurgica di cui nessuno si è accorto». Le accuse rivolte dai familiari della paziente riguardano l’assistenza post operatoria nei reparti di Chirurgia e Medicina Generale dove «è stata sottovalutata la gravità della situazione - spiegano i parenti - per questo abbiamo deciso di denunciare l’accaduto affinché non si possano ripetere errori di questo tipo».