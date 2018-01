Sabato 6 Gennaio 2018, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:44

TORRE DEL GRECO. Si è costituito l’autore dell’aggressione choc del 31 dicembre alla 77enne Elena Barone Schioppa, colpita con due pugni in faccia per aver difeso la fidanzata di lui vittima di violenza. Si chiama Ciro Montella, ha 23 anni ed è già noto alla forza dell’ordine. Sul suo profilo Facebook ha foto di Gomorra e di sfilate di pitbull.Dopo un’intensa attività investigativa degli agenti del commissariato di polizia di Torre del Greco, agli ordini del primo dirigente Davide Della Cioppa, il 23enne si è presentato ieri in tarda serata alla polizia con il suo avvocato e con la sua fidanzata 22enne, proprio quella che quella sera è stata difesa dalla signora Elena perché riempita di botte.Gli uomini delle squadre investigativa e anti crimine già nella mattinata di ieri avevano il sospetto che si trattasse del Montella, poiché già noto come anche suo padre, e nel corso di un interrogatorio con identificazione avevano mostrato la sua foto alla anziana donna, che però, poiché sotto stress, non era riuscita a riconoscere.Poi la signora ha riconosciuto il suo aggressore a casa sua, ieri sera su Facebook, mentre contemporaneamente la polizia aveva convocato al commissariato la fidanzata di Ciro, confidando in una sua confessione. Tuttavia, convinti che ormai fossero stati scoperti, i genitori di Ciro alle 20.30 di ieri sera si sono presentati a casa Schioppa per chiedere scusa e più tardi Ciro Montella si è presentato in commissariato insieme alla sua compagna e al suo avvocato.«Ero ubriaco per il brindisi di Capodanno- ha detto a sua discolpa- non volevo».Denunciato all’Autorita Giudiziaria, ora si attendono misure cautelari. Elena Barone Schioppa è più sollevata, ma non ancora convinta che abbia avuto giustizia.