Casoria. Anziana sola in casa, messa in salvo dai vigili del fuoco. Una disavventura a lieto fine per una novantenne, vittima di un incidente domestico. Da stamane non rispondeva ai vicini che bussavano alla sua porta, né al telefono. Da qui la preoccupazione che le fosse accaduto qualcosa di brutto. Vengono allertati i vigili del fuoco e iniziano le operazioni di salvataggio che tengono per ore con il naso all'insù una folta folla di persone. Siamo in via De Gasperi, una traversa della centralissima via Principe di Piemonte. Intorno alle 19.30, l'attenzione del quartiere viene monopolizzata dal suono delle sirene di due mezzi di soccorso della squadra 12b dei vigili del fuoco di Afragola, squadre di carabinieri e polizia municipale. La donna abita al quinto piano di una palazzina, e per raggiungere il suo balcone viene utilizzata una gru e un mototroncatore per tagliare le inferriate di ferro della finestra. Alla fine la buona notizia, un grande spavento per una caduta, ma la nonnina sta bene. Viene soccorsa dagli operatori del 118, tra la gioia dei cittadini che sono rimasti per accertarsi delle sue condizioni. Elena Petruccelli © RIPRODUZIONE RISERVATA