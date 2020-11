Truffa ai danni di una 82 enne di Villaricca, arrestato un 40 enne. E' un’anziana di 82 anni la vittima dell'ultimo raggiro dei malviventi. La donna ha riceveto una telefonata da un finto nipote che le ha chiesto di consegnare al corriere che di lì a breve sarebbe arrivato la somma di 1900 euro, per un prodotto (sei succhi di frutta) acquistato sul web.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus a Napoli, cinque morti in una notte al Covid Hospital di... LA TRUFFA Esenzioni ticket, la truffa di Napoli Sud: scoperti 215 falsi poveri,...

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, cinque morti in una notte al Covid Hospital di Boscotrecase

Fortuna ha voluto che uno dei veri nipoti fosse con lei. Ha ascoltato la conversazione e mentre la nonna ancora temporeggiava al telefono, ha allertato i carabinieri della stazione di Villaricca. I militari hanno organizzato in pochi minuti un servizio e si sono appostati attorno all’abitazione e al suo interno. Quando alla porta si è presentato il finto corriere erano già pronti per intervenire. L’anziana ha consegnato il denaro, ricevuto il “pacco” e solo allora sono scattate le manette. Arrestato per truffa Vincenzo Russo, 40enne di Casoria già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tenore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA