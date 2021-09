Anziano colto da infarto in strada nel Napoletano, salvato da due consiglieri comunali

Colto da infarto in strada, anziano salvato da due consiglieri comunali. E' accaduto nel pomeriggio a Mugnano, nella centralissima via Napoli. L'uomo, dopo esser stramazzato al suolo, è stato soccorso dai consiglieri Pasquale Liccardo e Silvio Rigotti, che hanno allertato i mezzi di soccorso e praticato nel contempo un massaggio cardiaco. Uno dei due consiglieri ha estratto la lingua dell'anziano e ha poi avviato le manovre di primo soccorso. Il massaggio cardiaco ha sortito gli effetti sperati: l'anziano, infatti, ha dato segni di lieve ripresa. Miglioramenti che hanno spinto i due esponenti del civico consesso di Mugnano a trasportarlo in ospedale, al San Giuliano di Giugliano, poiché i mezzi di soccorso tardavano a giungere sul posto. L'uomo tuttora ricoverato a Giugliano, ma non è in pericolo di vita.

