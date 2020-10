Si perde sul Vesuvio a 79 anni, anziano riportato a casa dai carabinieri

In poche ore i carabinieri della tenenza di Ercolano hanno riportato a casa un 79enne che si era allontanato dalla sua abitazione. L’uomo era uscito da come sua abitudine per sbrigare le sue faccende quotidiane di mattina presto. Dopo diverse ore il figlio, non vedendo rientrare l’anziano padre per ora di pranzo, ha sporto denuncia alla tenenza di Ercolano. Tempestivamente i militari dell’arma si sono messi a lavoro per rintracciare l’uomo, allertando la centrale operativa della compagnia di Torre del Greco.

Poco dopo è stata segnalata una persona in quota al Vesuvio in stato confusionale. I carabinieri l'hanno immediatamente raggiunto e hanno scoperto che si trattava proprio del 79enne che stavano cercando. L’uomo, dopo essere stato visitato, è stato riaccompagnato dai suoi cari che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.

