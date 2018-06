Anziano disperso torna a casa nel Napoletano â€‹in stato di choc: ecco dov’era

Martedì 5 Giugno 2018, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 11:18

TORRE DEL GRECO - È tornato a casa sotto choc l’anziano sparito da Leopardi tre giorni fa: «Avevo bevuto troppa birra e non ricordavo più nulla». Dopo 48 ore di apprensione i famigliari del 68enne Ernesto Fiore hanno potuto riabbracciare l’uomo di cui non si avevano più tracce.Tornato a casa da solo in stato confusionale, l’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Maresca per dei controlli. «Ho bevuto qualche birra in più - ha raccontato al figlio- e ho perso l’orientamento». Ancora non è chiaro dove il 68enne abbia trascorso la notte, i familiari pensano si sia accasciato in qualche campagna della zona poiché i suoi vestiti erano sporchi d’erba.Ora Ernesto riposa, si rimetterà in qualche giorno. Ennesima scomparsa, per fortuna, risolta a lieto fine ma che fa riflettere sulle condizioni, spesso, di disorientamento e fragilità della terza età.