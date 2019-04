Lunedì 8 Aprile 2019, 14:23 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 14:24

I carabinieri della Compagnia di Marano, con l'ausilio di un elicottero, hanno ripreso le ricerche di Ciro De Rosa, 84 anni, scomparso dalla città diversi mesi fa. Fino ad oggi nemmeno l'ausilio delle unità cinofile aveva sortito gli effetti sperati dai militari. L'anziano, noto come 'o Maresciallo, è scomparso da Marano lo scorso 27 ottobre. In questi lunghi mesi sono state scandagliate diverse zone: il centro di Napoli, Marano e Arzano, luogo in cui sarebbe stato avvistato da alcune persone. Le tracce di De Rosa si fermano alla fermata dell'autobus di via Marano- Pianura, zona collinare della città costeggiata da campagne e cave di tufo.