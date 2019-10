LEGGI ANCHE

Tragedia sfiorata questa notte a Napoli : Gennaro de Crescenzo, un anziano con problemi di disorientamento spazio temporale residente alsi è allontanato dalla sua abitazione in un momento di confusione dovuta alla sua patologia. In un attimo di disattenzione del figlio e di tutta la famiglia che lo curano e aiutano molto nella vita quotidiana, Gennaro è partito da casa con la volontà di andare a trovare i suoi genitori a Firenze ovviamente deceduti da decenni, rispettivamente nel 1980 e nel 1989.Gennaro che frequenta anche un Centro specializzato, è fisicamente perfettamente in grado di camminare e dunque si è allontanato con le sue forti gambe per le strade del centro storico.Si è così perso vagabondando di notte con tutti i rischi della situazione. A tarlo in saldo una, Giuseppe Alviti, al rientro dal turno di lavoro, che lo ha notato, si è fermato, lo ha fatto salire in auto e lo ha condotto a casa dai parenti. La famiglia del pensionato vuole ringraziare pubblicamente chi non ha tirato diritto, chi ha dato un calcio all’indifferenza generale, aiutando una persona in difficoltà. “Ho notato l’andamento spaesato, confuso di questa persona – avverte Alviti, noto sindacalista e da anni impegnato nel sociale – era buio e dunque ho capito che c’era qualcosa che non andava. Mi sono fermato e ho chiesto se vi fosse bisogno di aiuto. Non potevo lasciarlo lì – racconta la guardia giurata – ho pensato a mio nonno, la mia coscienza e il mio cuore mi suggerivano di fare qualcosa. Mi ha detto che voleva andare a Firenze dai suoi genitori, alla loro vecchia casa. E lì ho compreso il disagio. In qualche modo mi ha indicato la sua abitazione e l’ho accompagnato. Durante il tragitto parlava, il mio obiettivo era tranquillizzarlo. Siamo arrivati in, stavo per avvertire i carabinieri quando abbiamo incontrato una signora che lo ha riconosciuto, quindi è stato un lampo avvertire uno dei figli che abita proprio in quella zona. Un gesto che mi ha donato grande soddisfazione interiore».Un gesto che non è passato inosservato alla famiglia. «Vogliamo ringraziare Giuseppe per quello che ha fatto, poteva non fermarsi, come tutti, chissà cosa sarebbe potuto accadere. poteva finire nelle grinfie di qualche malintenzionato, oppure cadere, ferirsi. Un esempio di civismo che in questa città a volte si fa fatica a riconoscere ancora”.