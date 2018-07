Anziano trovato morto in casa a distanza di una settimana

Lunedì 16 Luglio 2018, 21:27 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 21:28

Dramma della solitudine a San Giuseppe Vesuviano, dove un uomo di 71 anni è stato trovato morto in casa dopo che i vicini avevano allertato le forze dell’ordine per lo sgradevole odore proveniente dalla sua palazzina. Il decesso, secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto da oltre una settimana. La tragedia in via Perilli di sopra al civico 20 dove Arcangelo Ambrosio, pensionato, viveva da solo in un edificio di due piani.Non vedendolo da alcune settimane i vicini, in relazione anche ai cattivi odori che provenivano dalla casa hanno allertato prima la polizia municipale e poi la polizia di stato che ha fatto intervenire i vigili del fuoco per abbattere la porta blindata dall’interno. Raccapricciante la scena che si è presentata ai soccorritori che hanno solo potuto costatare la morte dello sventurato avvenuta presumibilmente da oltre una settimana. Dopo i rilievi la slama è stata trasferita al cimitero di Ottaviano non prima di avere avvertito i figli trasferitisi al Nord.