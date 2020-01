Anziano trovato morto dalla badante nel Napoletano: aperta un'indagine, saltano i funerali

Prima che si potessero svolgere i funerali, a casa di un uomo di 86 anni trovato privo di vita la sera dell'Epifania si sono presentati gli agenti del commissariato di polizia, bloccando la funzione e sequestrando la salma. Motivo? I cinque figli dell'anziano, ufficialmente dichiarato morto per cause naturali, intendono vederci chiaro sulle cause del decesso e per questo hanno presentato denuncia al tribunale, tanto da indurre il magistrato incaricato a disporre l'autopsia. Chi si è presentato in chiesa non ha trovato una bara, nonostante i manifesti affissi nella zona di Martiri d'Africa, dove Luciano Colantuono risiedeva, annunciassero il rito funebre per martedì 7. A turbare i pensieri dei congiunti, il fatto che il loro padre fosse sposato dal 2014 con una donna più giovane di lui di 38 anni e la circostanza che la badante che ha scoperto l'anziano senza vita sia una parente di quest'ultima.



IL GIALLO

La vicenda che si è tinta di giallo è iniziata nel pomeriggio dell'Epifania, quando la badante è andata a casa di Colantuono in via del Cammeo 7 e lo ha trovato morto. La donna ha lanciato l'allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia, inviata dal primo dirigente Antonietta Andria. Sulle prime, il racconto della donna induce gli agenti a chiamare il medico di turno. Trascorrono ore, tra l'incredulità dei residenti che notano la volante parcheggiata in maniera fortunosa all'imbocco di un garage della zona e la costernazione di chi abita nel palazzo. La voce si diffonde. «È morto o sardagnuolo», dicono i vicini, chiamando l'86enne col suo soprannome. Nel frattempo il capannello di curiosi cresce e c'è chi racconta della storia del secondo matrimonio dell'uomo, che dopo essere rimasto vedovo diversi anni prima si era risposato nel 2014 con una donna che però sembra abitasse ufficialmente in un'altra zona della città con sua figlia, il genero e tre nipoti, tanto che di fatto l'anziano veniva accudito ogni giorno da una parente della consorte. Alle 18 arriva una bara. Poco dopo appaiono i manifesti che annunciano la morte dell'anziano, con il relativo cordoglio dei cinque figli (uno dei quali residente negli Stati Uniti) ma sui quali manca il nome della seconda moglie.



I funerali sarebbero dovuti partire da casa dell'estinto per raggiungere la parrocchia della Santissima Trinità. Ma la funzione religiosa, come detto, non si svolgerà. Alle 11 infatti il feretro non parte e non si vedono corone di fiori. I congiunti, nel frattempo, hanno presentato una denuncia al tribunale, chiedendo che sia fatta maggiore chiarezza sui motivi della morte. Non credono insomma alle cause naturali, pure rilevate da un esame esterno della salma dal medico giunto il 6 gennaio a via del Cammeo.



Accanto all'aspetto di cronaca, come era prevedibile, si è aggiunta la corsa al lotto per provare a trasformare in numeri la vicenda: i più giocati sono il 47 (il morto) e 72 (la meraviglia). In attesa che l'esame autoptico e la magistratura mettano chiariscano il giallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA