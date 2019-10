Forse un malore, o semplicemente la perdita di equilibrio ha provocato la caduta al settantenne che era in attesa questa mattina alla stazione della metro dei Colli Aminei, a Napoli.



Il caso ha voluto che stesse per sopraggiungere in quel momento il treno. Urla, tanto spavento, ma i più risolutivi si sono lanciati sui binari per soccorrere l’uomo, riuscendo a tirarlo su per tempo.



«Abbiamo avuto paura – racconta Gigi – ma alcuni di noi senza pensarci troppo ci siamo precipitati a prenderlo dai binari, il treno non avrebbe avuto il tempo di fermarsi».



L’annuncio del codice rosso non è servito, perché l’uomo non si è voluto sottoporre ai controlli di rito ed è andato via. «Probabilmente era ubriaco, abbiamo notato che barcollava, ma non avremmo immaginato che fosse caduto sui binari, siamo felici di aver evitato una tragedia». Intanto è corsa alla ricevitoria per la quaterna : 90 la paura, 56 la caduta, 53 il vecchio e 14 l’ubriaco. Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA