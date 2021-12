Apertura straordinaria e concerto nel museo della villa Floridiana

Apertura straordinaria, mercoledì 17 dicembre 2021. Il Museo Duca di Martina sarà visitabile oltre il consueto orario, dalle 17.30 alle 20.30, con accesso da via Falcone e ultimo ingresso in biglietteria alle 19.30. E, alle 18.30, si terrà anche un concerto gratuito nel Salone delle feste. Un fuori programma della X stagione dei “Concerti in Floridiana”, rassegna musicale a cura dell’Associazione musicale Golfo mistico in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, presentata in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e inaugurata il 5 dicembre scorso.

Il duo formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa si esibirà in “AnDante cantabile”: Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Zandonai e Pinsuti che hanno tratto dalle terzine dantesche sublime ispirazione. Il tutto nel rispetto della normativa anti Covid: certificazione verde obbligatoria.