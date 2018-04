Martedì 10 Aprile 2018, 13:03

È stato rinviato al 29 maggio prossimo il processo per corruzione nei confronti dell'imprenditore Alfredo Romeo e al suo collaboratore, architetto Ivan Russo. Alla prossima udienza verranno esaminate le eventuali questioni preliminari avanzate dalle parti. La prima sezione del Tribunale (presidente Francesco Pellecchia) ha accolto la richiesta del collegio di difesa degli imputati che avevano sollecitato il rinvio per ragioni di opportunità in attesa che vengano depositate le motivazioni dell'ordinanza con cui la Cassazione annullò con rinvio davanti al Riesame una misura cautelare a carico di Romeo. Nelle motivazioni la Suprema Corte dovrà pronunciarsi infatti su questioni cruciali, come quella dell'utilizzabilità delle intercettazioni disposte nel corso dell'indagine.