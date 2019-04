Appalto concesso senza requisiti a San Giorgio: indagato l'ex dirigente dei Servizi sociali

Mercoledì 17 Aprile 2019, 19:26

Le lenti d'ingrandimento degli investigatori ancora puntate nel Municipio di San Giorgio a Cremano. In mattinata i carabinieri della stazione locale hanno notificato un avviso di garanzia all'ex dirigente dei Servizi sociali - ora al Personale a alla Programmazione economica - Vincenzo Falasconi. Il fascicolo aperto dai pm di Napoli mirerebbe ad accertare eventuali responsabilità degli uffici tecnici di piazza Carlo di Borbone sull'appalto affidato nel luglio 2016 alla cooperativa Aldebaran, nell'ambito di un progetto sulla genitorialità.La ditta, secondo la ricostruzione degli inquirenti, non era provvista dei necessari requisiti per gestire lo sportello. Anche per questo, l'anno scorso, Aldebaran è stata sanzionata dall'Anac con una sospensiva e una multa. A seguito degli accertamenti condotti dall'Ente dopo l'esecuzione anticipata dei lavori, lo stesso Falasconi avrebbe comunque provveduto a revocare l'affidamento del servizio. La cooperativa si era presentata come unica partecipante al bando, ma - fanno sapere dall'amministrazione - non ha mai ricevuto pagamenti proprio per via delle anomalie riscontrate.Dal Municipio filtra quindi cauto ottimismo per quello che viene spiegato come un atto dovuto. Non risulta che nel corso della notifica i militari abbiano acquisito documenti o faldoni. Si tratta comunque del secondo avviso di garanzia notificato a un dirigente sangiorgese nel giro di pochi mesi: a dicembre toccò infatti alla responsabile del settore Avvocatura Lucia Cicatiello, indagata con l'ipotesi di accusa di peculato su alcune parcelle comunali.