Appalto disabili con punteggi gonfiati, ​due divieti di dimora nel Napoletano

Ultimo aggiornamento: 14:58

Dueemessi dalsu richiesta della locale Procura, sono stati notificati stamattina dalla Guardia di Finanza di Frattamaggiore ( Napoli) a un( Napoli) e alnei confronti dei quali viene ipotizzato il reato di turbata libertà degli incanti. Secondo gli inquirenti, e anche secondo il gip, il dirigente comunale, per agevolare l'associazione nell'aggiudicazione di un appalto per l'affidamento del servizio polifunzionale per persone con disabilità, avrebbe attribuito all'associazione punteggi «sproporzionati e ingiustificati» anche in contrasto con gli altri componenti della commissione. Sono anche in corso perquisizioni anche in relazione a presunti illeciti nella gestione della raccolta dei rifiuti ad Afragola emersi durante la prima indagine.