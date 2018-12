Martedì 11 Dicembre 2018, 14:20

Incendio al portone della scuola, denunciati due minorenni per danneggiamento. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di un incendio ai danni di un istituto scolastico in piazza Carlo III. Giunti sul posto gli agenti hanno appurato che era stato acceso un piccolo fuoco nelle adiacenze della porta d’ingresso dell’istituto scolastico, e hanno notato quattro ragazzini che alimentavano le fiamme con cartoni e sterpaglie. Nel frattempo sono giunti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato il rogo: il fuoco aevva comuque già provocato l’annerimento di una parte della parete del muro esterno dell’istituto scolastico. I quattro minorenni sono stati affidati ai genitori, e per due di loro è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per danneggiamento.