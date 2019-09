CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 29 Settembre 2019, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 10:05

Quarto anno accademico per la Developer Academy, la scuola che Apple ha realizzato in partnership con l'Università Federico II. Un anno importante perché rappresenta il giro di boa, poiché è il primo anno di rinnovo della partnership e perché intanto nel mondo sono state aperte tante altre Academy sulla scia di questa italiana, che resta unica nel suo genere per didattica e durata. E infatti la prima novità di quest'anno è il lieve calo rispetto al boom dello scorso anno degli studenti stranieri accettati nella classe standard ovvero coloro che sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado: dal 31 per cento del 2018 si passa al 25 per cento.