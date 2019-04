Napoli, a Torre Annunziata uno sportello antidiscriminazione

Mercoledì 10 Aprile 2019, 08:29

Parte giovedì alle 16 presso il centro polifunzionale di via Dante a Torre Annunziata uno sportello antidiscriminazione che interessa tutta l'area vesuviana. Lo sportello gratuito sarà aperto tutti i giovedì per garantire assistenza psicologica e legale a tutti coloro che sentono di essere vittime di discriminazioni o che avvertono disagio in famiglia, sui luoghi di lavoro, a scuola o in qualsiasi altro contesto sociale.Lo sportello inoltre avrà anche una sua antenna presso il liceo artistico De Chirico per fornire agli alunni e alle alunne uno strumento di rapido confronto nel contrastare dinamiche di bullismo, cyberbullismo e discriminazioni a scuola.Sabato dalle 10 sempre presso il centro polifunzionale di via Dante, partiranno inoltre i laboratori educativi/culturali con i 20 ragazzi e ragazze. Il progetto Facciamo Impresa, già attivo da mesi sul territorio con una seria d’interventi nelle scuole e con una ricerca finalizzata alla raccolta di dati sulla percezione dei fenomeni discriminatori, è finanziato dai Por Campania ed ha come obiettivo quello di avviare i giovani a percorsi formativi per l’inserimento nel mondo del lavoro e alla creazione d’impresa.Il progetto ha come capofila il Comune di Torre Annunziata in partenariato con Arcigay Antinoo Napoli, Arci Mediterraneo, SSI e Legambiente.