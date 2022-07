Arcigay Napoli, la richiesta al Comune: strade intitolate a Marco Pannella e Raffaella Carrà

Il consiglio direttivo di «Antinoo Arcigay Napoli» ha inoltrato al sindaco ed all'assessora per le Pari Opportunità del Comune di Napoli richiesta ufficiale di intitolare una strada a Marco Pannella e un'altra a Raffaella Carrà. «Chiediamo all'Amministrazione l'intitolazione di una strada a Marco Pannella - si legge nella richiesta - proprio in un momento storico in cui alcuni diritti, come quello dell'aborto, dati per acquisiti, sono messi sotto duro attacco da parte di forze reazionarie e anacronistiche» Marco Pannella è stato consigliere comunale nella Città di Napoli e proprio a Napoli ha fondato «Radio Radicale».

«Scomparsa lo scorso anno, Raffaella Carrà - da sempre innamorata profondamente della nostra città e della cultura napoletana - invece è considerata nel modo simbolo della cultura italiana oltre che baluardo e simbolo riconosciuto a tutela e difesa dei diritti civili», si sottolinea nella nota.

«Dopo il grande successo del Napoli Pride - si legge ancora nella richiesta - crediamo sia il momento giusto per non fermarsi e anzi rilanciare anche simbolicamente la battaglia sui diritti proprio da Napoli, dalla nostra città, da sempre è simbolo di accoglienza e inclusione»