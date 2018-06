Arco Felice, cadono calcinacci sulle auto in transito: strada chiusa

Venerdì 1 Giugno 2018, 06:11 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 06:11

Tragedia sfiorata questa sera intorno alle ore 22,15 quando alcuni calcinacci si sono staccati dal momumento di epoca romana di Arco Felice Vecchio e sono caduti colpendo il parabrezza di un'autovettura in transito. Per fortuna illesi gli occupanti dell'automobile, per loro solo tantissimo spavento. Sul posto sono giunti, poi, due volanti della polizia municipale di Pozzuoli diretta dalla comandante Silvia Mignone e un mezzo dei vigili del fuoco della stazione di Monterusciello oltre ai tecnici del servizio viabilità del comune di Pozzuoli. I pompieri per precauzione hanno chiuso l'arteria stradale deviando il traffico su via Scaladrone per chi è diretto verso Bacoli e su via Cuma e via via Cuma Licola per chi è diretto verso Licola e Varcaturo. È stato nel frattempo allertato anche l'ufficio tecnico della Città Metropolitana di Napoli che effettuerà un sopralluogo congiuntamente ai vigili del fuoco per decidere se aprire l'asse viario o se si necessità di interventi per eliminare eventuale pericoli.