Arco Felice, è qui che nascono i super-radar del Mediterraneo

Giovedì 1 Marzo 2018, 09:55

«Sono prodotti in Campania i radar per la Marina Militare Italiana più avanzati d’Europa. Strumenti altamente tecnologici in grado di identificare e tracciare i velivoli, riconoscere se sono amici o nemici e assistere nel controllo del tiro con precisione millimetrica». Non ha dubbi Giovanni Cristiano, responsabile produzioni della divisione Etn (Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale) di Leonardo Finmeccanica. I radar prodotti e testati negli ex stabilimenti Selex del Fusaro e di Arco Felice - dal 2016 inglobati da Leonardo - sono l’ultima frontiera del settore, sia per quanto riguarda i modelli Adt per il controllo del tiro, montati sulle fregate Fremm, di produzione italo-francese, sia per il modello Aesa multifunzionale a scansione elettronica e non più meccanica. «Entrambi – spiega il dirigente – sono molto più performanti rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato europeo».Piccoli gioielli della tecnologia che possono arrivare a costare diversi milioni l’uno. I siti del Fusaro e di Arco Felice sono centri di eccellenza, con una storia industriale settantennale. Lo sviluppo tecnologico nel settore ha avuto nuovo slancio con la Legge Navale del 2015 che prevede commesse per 5 miliardi di euro per l’ammodernamento della flotta militare italiana. La costruzione delle 9 navi militari (le navi da supporto Lss, le portaelicotteri Lhd e i pattugliatori Ppa) più 3 opzionali, è affidata a Fincantieri, che ha realizzato parte dello scafo di una Lss a Castellammare di Stabia e ha in cantiere qui anche le lavoriazioni per una Lhd.Leonardo, invece, si occupa della realizzazione dei sistemi tecnologici – settore che vale, all’interno della Legge Navale, circa 1,8 miliardi - prodotti proprio in Campania, mentre la progettazione avviene nel centro Leonardo di Roma-Tiburtina e l’assemblaggio sulle navi in Liguria. Il cronoprogramma prevede la consegna nel 2019 del primo Lss, nel 2022 dell’Lhd e dal 2021 del Ppa. Sempre dal Fusaro escono i radar delle fregate Fremm, in produzione dal 2005.La richiesta dei radar campani è molto alta, con commesse in Qatar, Emirati Arabi e Algeria e prospettive anche per Australia e Stati Uniti. Alle commesse militari, poi, si aggiungono le produzioni per uso civile, come i radar per le torri di controllo aeroportuali, venduti in 150 Paesi al mondo (tra cui Capodichino).Insomma, una realtà economica importante sul territorio. In Campania, Leonardo conta circa 4.500 dipendenti, dislocati in tutti i settori (navale, aeronautica, elicotteristica, spazio), circa il 10% dell’organico nazionale. Di questi, 340 unità, soprattutto tecnici e quasi tutti campani, sono in forza al sito del Fusaro, presso Bacoli, dove si svolgono la produzione e i test nella camera “anecoica”, completamente isolata da interferenze esterne, una sorta di studio di registrazione ipertecnologico, dove si verifica il corretto funzionamento dei radar. Le prove operative esterne, invece, sono effettuate nel vicino centro di Arco Felice, dove i radar sono testati prima di essere consegnati. Da questo promontorio si riescono a individuare perfino gli aerei che stanno sorvolando la Sardegna, a 470 km di distanza.A Giugliano, invece, sorge il centro della logistica, con 370 dipendenti, dove sono depositati i pezzi di ricambio e che svolge anche assistenza ai clienti.Adiacente al centro del Fusaro, poi, sorge il sito del consorzio europeo Mdba, con altri 400 dipendenti, di cui Leonardo è socio al 25%, che produce i sistemi missilistici per le marine militari.