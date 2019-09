Venerdì 27 Settembre 2019, 10:58

Graffi e strisciate sull’antica strada romana. Accade nei pressi dell’Arco Felice Vecchio, monumentale porta d’ingresso all’antica città di Cuma, nei Campi Flegrei.A causa dei continui passaggi, di automobilisti e camion in doppio senso di marcia, le pietre miliari, particolari segnali in pietra posti sul ciglio della strada e utilizzati per scandire le distanze dell' antica via Domitiana, l’arteria stradale d’età romana che ancora oggi , passando sotto l’arco consente il passaggio sul crinale della collina del monte Grillo, risultano danneggiate; in gran parte sfregiate e graffiate da chi non ha preso la giusta distanza dai margini. A sollevare il caso alcuni residenti che auspicano la tutela del bene archeologico comune.