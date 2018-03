Area Pip Marano, c'è una svolta: il Comune ingiunge alla ditta dei Cesaro i lavori per la messa in sicurezza

Domenica 11 Marzo 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:21

Arriva la prima, vera svolta, dopo un anno di discussioni tra amministratori comunali e magistrati della Procura di Napoli, per la questione dell'area industriale di Marano. Il Comune ha deciso infatti di ingiungere alla Iniziative industriali, la società dei Cesaro concessionaria dell’appalto per l'area industriale di via Migliaccio, l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell’area sequestrata dai carabinieri del Ros. In pratica l'ente cittadino ha imposto alla ditta, oggi gestita da un curatore giudiziario, di svolgere i lavori per rendere quanto meno l’area transitabile (senza rischi per l'incolumità dei lavoratori) agli automezzi diretti ai capannoni. Se l'azienda non darà seguito alla richiesta, sarà il Comune di Marano ad agire in danno. I costi ammontano sui 150 mila euro.Tale scenario determinerebbe, però, anche l'avvio della procedura per la rescissione unilaterale del contratto sottoscritto una decina d’anni. Contratto che, come evidenziato dai magistrati della Dda di Napoli, titolari dell'inchiesta Pip, non è stato rispettato dall'azienda, rea di aver realizzato le opere di urbanizzazione primarie (fogne, elettricità e condotta del gas) senza i dovuti collaudi o con atti falsificati. L'eventuale rescissione del contratto renderebbe l'ente comunale proprietario dell'area e dei capannoni che presentano numerose irregolarità urbanistiche. I titolari degli stand temono per la chiusura delle attività, ma su questo versante l'amministrazione in carica, retta da una triade commissariale, non ha ancora sciolto dubbi e riserve. In ballo ci sono centinaia di posti di lavori, ma anche le esigenze (non più rinviabili) di ripristino della legalità.