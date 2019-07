CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 14 Luglio 2019, 11:36

Tutti i suoli di Bagnoli sono stati dissequestrati. Se per l'area ex Italsider esiste ancora una speranza di riconversione, le percentuali sono decisamente cresciute dopo la decisione assunta in queste ore dal Tribunale di Napoli. Una notizia attesa da cinque anni. Ne parliamo con Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, il motore di una trasformazione che ad oggi resta impalpabile.«È finalmente una buona notizia per la città e per tutti coloro che lavorano per restituire ai napoletani un luogo di incredibile bellezza. Anche negli ultimi mesi, grazie all'impegno del ministro per il Sud Barbara Lezzi, è stato proseguito un lavoro importante nel segno della piena collaborazione istituzionale. Ora il dissequestro delle aree, deciso dal presidente della Corte di Appello del Tribunale di Napoli su istanza di Invitalia, che ne è proprietario e soggetto attuatore della bonifica e valorizzazione, consentirà di realizzare le attività previste senza più subire limitazioni o rallentamenti».