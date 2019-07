Abbandonavano il posto di lavoro e anche le aree verdi di Napoli proprio nel momento del bisogno, quando in città le condizioni dei parchi erano tali da rappresentare un pericolo per i cittadini: la Polizia Municipale di Napoli ha notificato a dodici dipendenti del Comune altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria chiesti e ottenuti dal Gip di Napoli dalla sezione reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Napoli (pm Catello Maresca). Dall'attività investigativa è emerso che dopo avere timbrato gli indagati (complessivamente 16), se ne andavano al centro scommesse, a fare acquisiti in un centro commerciale, a fare la spesa o a casa. Sedici indagati fanno parte dei trentacinque assegnati alla IV Municipalità di Napoli. I fatti contestati riguardano il periodo tra il marzo 2017 al marzo

Venerdì 12 Luglio 2019, 12:33

