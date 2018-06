Lunedì 11 Giugno 2018, 16:31 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 16:31

Laura Bertone è una cantautrice e una scrittrice di Bergamo più nota come Aria. "Fortuna", il suo nuovo album, e videoclip, è dedicato a Fortuna Loffredo, la bimba di Napoli di sei anni abusata e gettata senza pietà dal condominio dove viveva, il famigerato Parco Verde. Una storia che ha toccato nel profondo Aria, che ha sentito il desiderio di trasformarla in poesia e musica, una specie di dovere nei confronti di una simile tragedia, per l'esigenza forse che rimanesse scritta e in qualche modo codificata. La canzone è stata composta e scritta da Aria. Il videoclip è stato prodotto da Sergio Pirotta, pittore e musicista.